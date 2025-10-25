Si avvera il sogno di Pietro: sarà tedoforo alle Olimpiadi invernali

Il 25enne prenderà parte al grande evento sportivo di Milano Cortina 2026, che si aprirà il 6 febbraio del prossimo anno. Il giovane ha da sempre la passione per la corsa

Una grande emozione per lui

Pietro Riccardi, 25 anni, di Ponte Lambro, ma da un anno e mezzo luraghese, sarà uno dei tedofori alle prossime Olimpiadi invernali: quelle di Milano Cortina 2026. Il giovane sta vivendo questa notizia con molta emozione:

“Per uno che, come me, ha la passione per la corsa, poter portare la fiamma olimpica è un traguardo da sogno”.

Lo ha iscritto il suo datore di lavoro

A iscriverlo alle selezioni è stato il suo datore di lavoro che, conoscendo la sua passione e vedendone i successi alle manifestazioni podistiche a cui prendeva parte, ha deciso di inviare la domanda. E a sorpresa, è stata accettata. Riccardi non nasconde la gioia:

“Ci speravo molto, ma non lo credevo possibile. Ecco perché, quando è arrivata la conferma, non me l’aspettavo proprio. E’ stata davvero una grandissima sorpresa”.

