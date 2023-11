Si avvicina il Festival del Legno: due nuove opere abbelliscono Cantù

Domani, venerdì 10 novembre 2023, inizierà ufficialmente l'undicesima edizione del Festival del Legno e i preparativi hanno cambiato marcia per allestire Cantù che diventerà un vero e proprio museo aperto. Infatti oggi, giovedì 9 novembre, due opere in legno, protagoniste di quest'edizione, hanno fatto il loro arrivo in città: in piazza Garibaldi è stata posizionata la panchina di 8 metri realizzata dalla Tabu, mentre in Villa Calvi ha preso posto la statua di legno scolpita da Ivano Rota.

L'arrivo delle opere

L'inizio dei "lavori" è avvenuto questa mattina intorno alle 9.15 quando dalla Tabu Spa è partito un bilico con all'interno un carico speciale: una panchina di 8 metri realizzata con un unico tronco dall'azienda. Dopo le operazioni di scarico, comprensibilmente complicate vista la grandezza dell'opera e la peculiarità di non poter essere smontata, la panchina è stata posizionata proprio in centro a piazza Garibaldi. La posa è stata eseguita sotto gli occhi del vicesindaco Giuseppe Molteni.

Foto 1 di 7 L'arrivo del bilico Foto 2 di 7 L'arrivo del muletto Foto 3 di 7 Le operazioni di scarico Foto 4 di 7 Foto 5 di 7 Foto 6 di 7 La messa in bolla Foto 7 di 7 La foto di rito con il vicesindaco Molteni e Ivano Rota (a destra)

La scultura di Ivano Rota

Successivamente ci si è spostati a Villa Calvi dove sono in corso i preparativi per le opere di design realizzate dalle scuole canturine e che verranno esposte durante il Festival. Qui ha preso posto anche la scultura, di 2 metri di altezza, di Ivano Rota che scolpirà direttamente in vetrina.