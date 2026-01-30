Si brucia la Giubiana, all’insegna della tradizione

Si brucia la Giubiana ad Anzano: l’appuntamento di questa sera, venerdì 30 gennaio, è organizzato dalla Pro loco.

All’insegna della tradizione

L’appuntamento è dalle 20 al centro sportivo di via Valera: si inizierà alle 20 con il tradizionale rogo del fantoccio della Giubiana, realizzato con la collaborazione degli alunni della scuola primaria “Perlasca” . Alle 20.45, la serata proseguirà con la degustazione del piatto della tradizione: il risotto con la luganega e chiacchiere, preparati dalla Pro loco. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.