Si cercano sponsor per le finali di robotica

Sono sei le squadre del laboratorio di robotica della scuola secondaria di primo grado di Carimate che quest’anno si stanno allenando per partecipare alle World robot olympiad. La finale si svolgerà a Trento e per poter partecipare la scuola sta cercando degli sponsor che aiutino con i costi di trasferta.

Come ogni anno sono diversi gli studenti della scuola secondaria che partecipano al laboratorio di robotica. Spiega Davide Zeppa, uno dei coach assieme a Alessandro Bettelli, Matteo Orsenigo, al professor Daniele Brioschi:

"Stiamo allenando 5 squadre per la Wro Robomission Junior e una squadra per la Wro Robomission Senior. L’anno scorso avevamo solo 2 squadre, quest’anno abbiamo triplicato il numero e una squadra è composta da due delle Cybersisters, le ragazze che hanno partecipato alla Global Final della World Robot Olympiad che si è tenuta dal 29 al 30 novembre 2024 a Izmir in Turchia".

In quell'occasione le ragazze di Carimate (Aleksandra Grishunina, Elisa Cappelletti, Federica Paggi e Chiara Tagliabue) si sono piazzate al 35° posto su 114 squadre.

I ragazzi e le ragazze si stanno esercitando per affrontare la finale della World Robot Olympiad che si svolgerà a Trento il 16 e 17 maggio. Da qui la necessità di trovare degli sponsor, come spiega Zeppa:

"Per la trasferta cerchiamo degli sponsor, visto che saremo 21 tra studenti e allenatori. Abbiamo calcolato una spesa di circa 4500 euro. Al momento abbiamo 3 aziende che ci faranno da sponsor, ma non riusciamo a coprire tutte le spese e vorremmo trovarne altri per non gravare sulle famiglie".