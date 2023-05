Si è concluso in questi giorni il progetto sulle "ecomafie" ideato dal Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" che ha coinvolto la classe 3a B dell’Istituto Romagnosi di Erba.

Si chiude il progetto "ecomafie" al Romagnosi di Erba

Nella fase conclusiva del progetto, gli alunni coinvolti, divisi in gruppi, si sono trasformati in novelli videomaker ed hanno preparato alcuni brevi video che raccontano il tema delle ecomafie, soffermandosi in particolare sulle problematiche relative ai reati ambientali commessi dalle organizzazioni mafiose.

Alcuni dei video realizzati dagli studenti sono stati caricati sulla pagina YouTube del Romagnosi.

Il progetto ‘ecomafie’ ha previsto vari interventi in classe: da quello con Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente "Ilaria Alpi", a Paola Pioppi, giornalista de "Il Giorno" di Como; dall’avvocato Marco Griguolo, legale di parte civile dell’associazione "WikiMafia", ad alcuni membri dei Carabinieri forestali. È intervenuto anche il giovane regista Gabriele Gandini, che ha supportato gli studenti nel percorso di realizzazione dei video.

Si ricorda che le mafie e le ecomafie rappresentano fenomeni purtroppo presenti anche nell’Erbese e nella provincia di Como, che risulta la seconda provincia del nord Italia per la presenza della 'ndrangheta. Tra i reati delle ecomafie vi sono soprattutto i traffici illeciti di rifiuti, con alcune inchieste che hanno riguardato da vicino il territorio Comasco, col coinvolgimento di alcuni esponenti della 'ndrangheta residenti nell’Erbese.

L'obiettivo del progetto "ecomafie" è stato quello di diffondere la cultura della legalità, attraverso la sensibilizzazione degli alunni sul tema della presenza delle mafie nella nostra provincia, oltre che sulla tutela del territorio, minacciato appunto dai reati ambientali.

Vista l'importanza del tema, per il prossimo anno scolastico, il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" proporrà il progetto "ecomafie" in altri istituti del territorio.