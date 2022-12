Si chiude la nostra iniziativa "Caro Babbo Natale vorrei": il 24 dicembre su Giornale di Cantù, Erba e Olgiate tutte le vostre letterine

Si chiude la nostra iniziativa "Caro Babbo Natale vorrei": sabato, 24 dicembre 2022, su Giornale di Cantù, Erba e Olgiate tutte le vostre letterine.

Caro Babbo Natale, come gruppo teatrale Talenti Lenti ci piacerebbe che venissero più persone possibili a vedere i nostri spettacoli in modo da poter trasmettere la nostra passione per il teatro e la sua magia.

Ci auguriamo di poter dare il massimo negli spettacoli e di poter vivere la nostra esperienza come gruppo in pace e armonia facendoci stare bene a vicenda. Ci piacerebbe avere un mondo migliore senza guerra e senza differenze razziali, di sesso e religione.

Speriamo che tu possa aiutarci a realizzare questi desideri, compresi un unicorno rosa brillantino, una barbie di ultima generazione e se ti avanzasse nella fabbrica in Lapponia, anche una Lamborghini. Vorremmo inoltre augurarti un faticosissimo lavoro.

Con simpatia i Talenti Lenti.

Questa è solo una delle centinaia di letterine per Babbo Natale che i nostri settimanali - Giornale di Cantù, Erba e Olgiate - hanno ricevuto in queste settimane nell'ambito dell'iniziativa del nostro gruppo editoriale Netweek, "Caro babbo Natale vorrei".

Per ognuna di esse ci siamo impegnati a donare a Banco Alimentare l'equivalente di un pasto caldo per le persone più bisognose. Domani, 24 dicembre 2022, verrà pubblicata l'ultima tranche di missive a Santa Claus. Grazie per il vostro sostegno!

Tutte le letterine su Giornale di Erba, Cantù e Olgiate da sabato 24 dicembre 2022 in edicola

