Si chiude un'era per il Masigott: dopo 40 anni lasciano Chessorti e Frigerio

Settimana scorsa le dimissioni di presidente e segretario dopo un lungo impegno

Sono pronti a passare il testimone

Dopo 40 anni di lavoro il presidente e il segretario di Quei del Masigott lasciano. Mario Chessorti e Antonio Frigerio, che da sempre a Erba sono il volto stesso della sagra della terza domenica di ottobre, settimana scorsa hanno comunicato al consiglio le proprie dimissioni: chiuderanno l’anno e tutte le pratiche burocratiche fino a gennaio-febbraio e poi passeranno il testimone.

Per il consiglio dell’associazione, per la storia del Masigott e per la stessa Erba è davvero un’era che si chiude.

Nessuna polemica, solo stanchezza e l'età che avanza

"Non c’è nessuna polemica, solo tanta stanchezza – ha raccontato, non senza profonda commozione, il presidente storico Chessorti – Già da qualche anno volevo lasciare perché il lavoro da fare, fisico e organizzativo, è davvero diventato troppo e l’età avanza, ma abbiamo scelto di tenere duro, sia io che Antonio, per cercare nuove leve, far entrare qualche giovane e preparali a raccogliere il testimone".