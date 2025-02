Si conclude il progetto "Ascoltiamoci" che si è tenuto a Longone

L'iniziativa è promossa dall’associazione giovanile con il patrocinio dell’Amministrazione comunale longonese e del Consorzio Erbese

Un importante punto di riferimento per adolescenti e giovani adulti

Si è concluso con successo il progetto "Ascoltiamoci" a Longone al Segrino, l’iniziativa promossa dall’associazione giovanile Lo Snodo con il patrocinio dell’Amministrazione comunale longonese e del Consorzio Erbese. Il progetto, che prevede uno spazio di ascolto gratuito per i giovani fra i 15 e i 30 anni, ha garantito un totale di 83 colloqui psicologici e oltre venti percorsi individuali offrendo un importante punto di riferimento per adolescenti e giovani adulti del territorio.

Un progetto sostenuto da Fondazione comasca con Youth bank

L’iniziativa, avviata nel febbraio 2024 a Longone e Magreglio come ampliamento del primo spazio di ascolto inaugurato a Erba nel novembre 2023, ha riscosso fin da subito una grande partecipazione. Il progetto è stato resto possibile grazie al sostegno prima della Fondazione Comasca con il bando YouthBank e successivamente da Regione Lombardia con il bando "Smart 2.0".

Prezioso spazio di supporto psicologico

Le parole del dottor Claudio Colombo, psicologo che ha seguito l'iniziativa:

"Si è conclusa in queste ultime settimane, con il raggiungimento del monte ore concordato, la collaborazione insieme al Comune di Longone per il progetto "Ascoltiamoci". Il progetto ha portato a termine gli obiettivi prefissati, fungendo da prezioso spazio di transizione in cui è stato possibile ricevere supporto psicologico, poter ragionare su di sé e pensare dove necessario a quali sono le possibilità offerte dal territorio per poter attivare successivamente un percorso psicologico-terapeutico individuale".

Reale bisogno di ascolto e supporto

Il commento del presidente de Lo Snodo, Simone Pelucchi:

"Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti con "Ascoltiamoci". In questi mesi abbiamo riscontrato una crescente necessità da parte dei giovani di avere un luogo sicuro dove confrontarsi con uno specialista. I numeri ottenuti dimostrano che il bisogno di ascolto e supporto è reale e diffuso".

Attivi gli spazi in stazione a Erba e in Comune a Ponte Lambro

A oggi restano attivi gli spazi "Ascoltiamoci" presso la sede de Lo Snodo in stazione ad Erba e presso il comune di Ponte Lambro.

Per accedervi è sufficiente inviare una mail a claudia.verganti@losnodo.eu (per la sede di Erba) e a claudio.colombo@losnodo.eu (per la sede di Ponte Lambro).

"Stiamo lavorando per portare l’iniziativa in anche altri Comuni del territorio, vista la grande domanda da parte dei giovani", chiude Pelucchi.