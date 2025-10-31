Si è aperta la 52esima fiera dell’Artigianato

La Mostra mercato è stata inaugurata ieri e sarà allestita fino a lunedì, 3 novembre, con oltre 200 espositori.

Taglio del nastro al polo fieristico di Erba alla presenza di numerose autorità locali e dei rappresentanti di Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco

I saluti delle istituzioni

E’ ufficialmente partita la 52esima edizione della Mostra mercato artigianato che è stata inaugurata giovedì, 30 ottobre, alla presenza di autorità locali e le istituzioni.

Oltre al presidente di Fondazione Lariofiere, Marco Galimberti: Ezio Vergani, presidente della Camera di Commercio Como-Lecco; Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco; Giorgio Zappa, consigliere comunale di Erba; Flavio Bassani, presidente del Comitato promotore 52^ edizione della Mostra mercato artigianato; Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco; Roberto Galli, presidente di Confartigianato Imprese Como; l’assessore regionale all’Innovazione e Università Alessandro Fermi.

Premiato un giovane talento

Nel corso della cerimonia di inaugurazione è stato anche premiato lo studente che ha vinto il contest di grafica “Valore artigiano da portare a casa” riservato alle scuole superiori. Si tratta di Riccardo Guerra dell’istituto “Fiocchi” di Lecco, che ha saputo interpretare al meglio l’impianto filosofico e culturale alla base di questa nuova edizione.

Ecco gli orari d’ingresso

L’accesso alla 52esima Mostra mercato artigianato e a tutte le iniziative in programma è gratuito. Ecco gli orari di ingresso: oggi venerdì 31 ottobre fino alle 21, domani sabato 1 novembre e domenica 2 dalle 10 alle 21; lunedì 3 novembre dalle 10 alle 18.