Si è spenta a 101 anni Guglielmina Gaffuri

La comunità di Albese con Cassano ha perso un'icona amata da tutti: Guglielmina Gaffuri, affettuosamente conosciuta come «la Mina», è mancata a 101 anni.

Era una "nonna" per la comunità

Nata nel lontano 1922, Guglielmina ha vissuto una vita ricca di esperienze: era la maggiore di tre sorelle, con le quali ha condiviso un legame profondo nonostante le differenze di età.

Nel 1950, all'età di 28 anni, Guglielmina ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita sposandosi e diventando madre di due figli, Maria Rosa e Valerio.

La scomparsa prematura del marito, avvenuta solo 20 anni dopo il matrimonio, ha rappresentato uno dei momenti più difficili nella vita di Guglielmina. Rimasta vedova giovane, ha trovato la forza di andare avanti per i suoi figli, all'epoca di 18 e 19 anni.

Descritta come una donna semplice, amante del mare, della compagnia e appassionata di calcio in particolare del Milan, Guglielmina era conosciuta per la sua irrimediabile innocenza, delicatezza, spontaneità e autenticità. La sua longevità sembrava essere radicata proprio in queste qualità straordinarie che hanno reso la sua presenza così speciale per la comunità. Madre, nonna, bisnonna, «la Mina» ha conquistato la simpatia dei concittadini, diventando un'istituzione, un modello e un esempio di coraggio per tutta la comunità.

Anche il sindaco Carlo Ballabio si unisce al cordoglio:

«Sono molto dispiaciuto per la perdita della signora Gaffuri, con lei se ne va un pezzo di storia di Albese».