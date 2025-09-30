Si è spento Cesare Prina: la città perde un altro negoziante storico

Giornata triste per la città di Erba quella di oggi, 30 settembre. Dopo la notizia della morte di Onorato Fusi, a lasciare tutti senza parole è stata la scomparsa del gioielliere

Aveva seguito le orme del padre

E’ morto Cesare Prina, 87 anni, storico gioielliere della città. Aveva seguito le orme di papà Giuseppe, quando l’attività era in via Plinio, e poi insieme al fratello Bruno era stato l’anima del negozio di via Volta. L’attività è ora nelle mani della terza generazione, le due figlie Cinzia e Claudia che proprio quest’anno avevano ricevuto il riconoscimento da Regione Lombardia come negozio storico.

“Oggi per la città è una giornata tristissima”

A ricordare la figura di Prina è Michele Riva, negoziante cittadino che per molti anni è stato alla guida del gruppo commercianti e referente comunale:

“Per Erba quella di oggi è una giornata tristissima. Dopo Onorato, la morte del signor Cesare ci lascia ancora una volta senza parole. Li accomuna il fatto che sono state due persone che hanno fatto del sorriso e della gentilezza il loro marchio di fabbrica. Prina è stato uno di quei commercianti che davvero ha fatto la storia della città, con un’attività che si tramanda di padre in figlio e che oggi nelle mani di Cinzia e Claudia, a cui ci stringiamo. Abbiamo perso, e lo dico con il cuore, due esempi di accoglienza verso gli altri“.

I funerali domani in Prepositurale

L’ultimo saluto a Cesare Prina si svolgerà domani, mercoledì 1 ottobre, nella chiesa Prepositurale alle 10.30.