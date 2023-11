Si è spento Franco Isella, ex docente del De Amicis di Cantù.

Per anni è stato un punto di riferimento del collegio De Amicis, dove dapprima ha insegnato e successivamente ha lavorato nell’amministrazione. Si è spento all’età di 91 anni Franco Isella. Il suo cuore ha cessato di battere mercoledì 22 novembre, dopo una breve malattia che ha contribuito a indebolirne il fisico già provato dall’età avanzata.

Il ricordo del figlio

Nato e cresciuto a Cantù, è stato sposato per soli due anni con la moglie Mafalda, dal 1968 al 1970, anno nel quale è venuta a mancare prematuramente. Insieme hanno avuto un figlio, Giorgio, che da anni abita e lavora come ingegnere negli Stati Uniti D’America. «Papà è stato certamente un uomo di cultura, che ha sempre amato studiare e approfondire molteplici temi - ha raccontato il figlio Giorgio - Dopo aver studiato al liceo classico, ha conseguito la laurea in Fisica e Matematica e ha insegnato per moltissimi anni all’interno del collegio arcivescovile Edmondo De Amicis di Cantù. Qui ha insegnato Francese, Fisica e Matematica. Inoltre, ha lavorato per un certo periodo anche all’interno dell’amministrazione dell’istituzione scolastica, prima di andare in pensione».

Un'altra laurea dopo la pensione

Ma Franco Isella ha continuato il suo percorso formativo anche dopo aver terminato di lavorare. «Dopo la pensione, papà ha deciso infatti di iscriversi alla Facoltà di Lingue straniere all’università di Milano e ha conseguito così una seconda laurea. Aveva una vasta cultura, che spaziava dalle materie scientifiche a quelle umanistiche, cosicché parlare con lui era sempre interessante e permetteva di imparare ogni volta qualche cosa di nuovo. Tra i suoi interessi c’era anche la storia locale, che ha approfondito durante tutta la sua vita».

La passione per i viaggi

Accanto allo studio, Franco Isella è stato appassionato di viaggi. «Ha avuto la possibilità di girare molti Paesi del mondo, dall’America del Sud all’estremo oriente sino al nord Africa. Per il fatto che io abito da molti anni negli Stati Uniti d’America, frequentemente mi ha raggiunto lì fermandosi per periodi più o meno lunghi. Questo soprattutto dopo la nascita dei suoi due nipoti, Leonardo ed Emma, ai quali era particolarmente legato e con i quali passava volentieri il suo tempo ogni volta che ne aveva occasione».

I funerali di Franco Isella si sono svolti nella mattinata di sabato 25 novembre, alle 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Cascina Amata.