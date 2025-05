Giovani sì, ma attaccati alle proprie radici e con l’intenzione di impegnarsi attivamente per la comunità. Si è ufficialmente costituita la Consulta giovani «Giazz» di Albavilla: il presidente è Luca Masciadri, sua vice è Anita Crippa.

«La Consulta giovani, inserita nel bando regionale “La Lombardia è dei giovani” è stata istituita dalla Giunta nei giorni scorsi: un nuovo gruppo, un punto di riferimento per ragazzi da 15 a 34 anni per condividere iniziative, progetti ed eventi sul territorio - afferma Veronica Cairoli, consigliera alle Politiche giovanili - Il gruppo si chiama Giazz: richiama il dialetto perché vogliamo rimanere attaccati alle nostre origini, e abbiamo scelto questa parola, “ghiaccio”, nel senso di rompere il ghiaccio, scendere in campo, impegnarsi in prima persona come facevano i nostri nonni ai tempi, quando c’erano i geloni, che scendevano in prima persona a romperli. Ci è sembrato un bel concetto in un periodo in cui i giovani spesso sono visti come disinteressati alla società. Vogliamo rompere questi schemi».

Il gruppo si presenterà nei prossimi giorni. «Abbiamo in programma un momento “ufficiale” il 13 giugno, insieme alla Pro loco, con musica e molto altro - ancora Cairoli - Intanto siamo già partiti: abbiamo collaborato nel torneo Jack Canali; contribuiremo ai Giovedì estivi e abbiamo tante idee in mente».

«Questo nuovo organismo sarà il punto di incontro tra l’Amministrazione e i giovani del nostro territorio - aggiunge il sindaco Giuliana Castelnuovo - uno spazio aperto dove idee, proposte e progetti potranno prendere forma grazie al contributo diretto dei ragazzi e delle ragazze della nostra comunità. Con la Consulta vogliamo ascoltare, dialogare e costruire insieme a loro. Auguro buon lavoro al presidente Luca Masciadri e a tutti i giovani che vorranno mettersi in gioco: l’Amministrazione comunale è con voi, pronta ad accogliere le vostre energie e i vostri sogni».