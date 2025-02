Si ferisce a un arto, 52enne soccorsa al Bolettone

L'intervento è stato effettuato intorno alle 13.30 sul sentiero che porta al rifugio Bollettone: in particolare, i vigili del fuoco specialisti Soccorso Alpino Fluviale della sede centrale, congiuntamente ai colleghi di Erba, hanno recuperato una escursionista di 52 anni che si era infortunata a un arto. La donna è stata trasportata al parcheggio con il fuoristrada dei Vigili del fuoco dove ad aspettarla c’era un’ambulanza della Croce Rossa di Lipomo. Non si sarebbe reso necessario il trasporto in ospedale.