A Lambrugo

Interventi rallentati per consentire un intervento urgente in Tremezzina, ma il manto stradale ora è pericoloso.

La posa della fibra ottica sta causando non pochi problemi a Lambrugo. Nonostante sia stato presentato un progetto per una pista ciclopedonale, si continua ad avvertire un certo malumore sia in paese sia sui social.

Si fermano i lavori per la fibra ottica a Lambrugo

Dopo la rottura di un cavo portante della Tim a fine gennaio, i lambrughesi dovranno convivere con i disagi per ancora un mese: buche più o meno rattoppate con coperture temporanee e strade segnate dagli ultimi scavi. Non è semplice muoversi per le vie del paese ma per qualche settimana i lambrughesi eviteranno i cantieri improvvisati e spesso non segnalati. I lavori del progetto Open Fiber, che dovrebbero garantire una connessione ad Internet più capillare e veloce, hanno subito un rallentamento. Il sindaco Flavio Mauri ha informato i cittadini che "i lavori sono stati rallentati per consentire un intervento urgente in località Tremezzina, contestuale alla chiusura e ripristino della strada statale Ss340 del lago di Como, e riprenderanno a pieno regime da metà mese, per completarsi all’incirca a metà aprile".

