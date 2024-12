Si fingono agente di Polizia e tecnico del gas e truffano una famiglia

Hanno fatto credere di essere stati mandati dal Comune

I malviventi hanno agito di mattina

Si sono finti agente di Polizia locale e tecnico del gas e sono riusciti a derubare una famiglia. E’ accaduto una decina di giorni fa in via Strambio.

I truffatori hanno agito di mattina, presentandosi alla porta dell’abitazione dei malcapitati fingendo una fuga di gas.

A convincere i proprietari dell’abitazione a fare entrare in casa i due individui è stata proprio la presenza di quello che poi si è scoperto essere un finto agente, ma che è riuscito a far credere loro di essere stato mandato dal Comune.

Hanno inscenato una vera e propria sceneggiata con tanto di finto scoppio

I malviventi hanno approfittato delle condizioni giuste: lavori lungo la strada e un incendio avvenuto poche settimane prima, proprio non molto distante dalla via eupiliese in cui hanno agito.

Si sono presentati dicendo che si stava verificando una fuga di gas, a causa del cantiere in cui proprio in quegli attimi stavano lavorando degli operai, e che si stava propagando nella loro abitazione attraverso le tubature dell’acqua. Per rendere ancora più veritiera la scena i due hanno diffuso nell’aria un odore simile al gas, in modo da dare valore alla finta emergenza in corso. Si sono così introdotti nell’abitazione e cercando di capire da dove provenisse la perdita hanno anche inscenato un’esplosione, spiegando come potesse generarsi un incendio del tutto simile a quello accaduto pochi giorni prima sempre in paese.

Sono riusciti a sottrarre denaro ai malcapitati

I proprietari, agitati e confusi, hanno consegnato loro i soldi che avevano in casa. I truffatori si sono immediatamente dileguati. Solo successivamente la famiglia si è resa conto del raggiro: hanno chiamato in Comune per sincerarsi della presenza dell’agente, ma gli uffici comunali hanno smentito la perdita di gas e la presenza di dipendenti comunali casa per casa.