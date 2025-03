Si nuota tutti insieme con la seconda edizione di “Rare fuori"

Domenica 9 marzo, in piscina comunale a Villa Guardia, la seconda edizione di “Rare fuori”, staffetta inclusiva per aggregare e sensibilizzare sulle malattie rare.

Un altra occasione per partecipare a “Rare fuori"

La seconda edizione di "Rare fuori", maratona di nuoto non competitiva, conta già 70 iscritti. Perché è importante partecipare? Lo scopo della staffetta gratuita è sensibilizzare sulle malattie rare - sono più di 8.000 quelle riconosciute - e, soprattutto, vuole dimostrare che tutti possiamo essere impegnati nella stessa attività. Ognuno incluso, nessuno escluso. Quindi, con grande entusiasmo torna "Rare fuori. Nuotiamo insieme nel mondo delle malattie rare". Domenica 9 marzo, appuntamento dalle 9 alle 15, in piscina comunale «Sport Plus», in via Tevere. L’iniziativa - nel 2024 ha contato 230 partecipanti, 54 chilometri percorsi in acqua e 2.160 minuti nuotati - cresce grazie alla coesione della squadra promotrice e organizzatrice costituita da Angelo Selicorni, primario della Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile di Asst Lariana, da Roberta Lamperti (responsabile) e Margherita Canepa (comunicazione e Ufficio stampa) per la Delegazione comasca della fondazione “Armr", da Marco Sessa, presidente di “Aisac", Paola Marangoni, coordinatrice provinciale di “Telethon", e Luca Savergnini, creativo e grafico del progetto. Ultima, non per importanza, Francesca Cappello, presidente dell’associazione "Diversamente Genitori".

"Da un primo risultato parziale delle iscrizioni, siamo a quota 70 partecipanti - esordisce Cappello - L’istituto comprensivo di Villa Guardia si sta organizzando per partecipare, così come altri gruppi. Abbiamo deciso che li premieremo tutti con medagliette e daremo tre coppe a quelli più numerosi. Non verrà considerata la prova sportiva, perché l’obiettivo è impegnarci tutti nella stessa attività e sensibilizzare sulle malattie rare e su chi vive ogni giorno la disabilità". In piscina, nessuna barriera. Ecco perché la chiamata a partecipare.

Una manifestazione meravigliosa, come sottolinea il sindaco Paolo Veronelli: "Unisce sport, solidarietà e inclusione. La maratona di nuoto è molto più di una competizione: un segnale di vicinanza e speranza per tutte le persone che affrontano ogni giorno la sfida delle malattie rare". All’evento saranno diverse le personalità presenti. Come testimonial torneranno Jacopo Cerutti, Federica Stefanelli, Viviana Ballabio; le new entry 2025 sono Roberta Amodeo ed Elisa Grisoni. Campioni sportivi e di inclusività. «Ringraziamo tutti enti e istituzioni che hanno dato il proprio contributo, supporto o patrocinio per riuscire a realizzare “Rare fuori”», conclude Cappello. C’è ancora tempo per partecipare: iscrizione obbligatoria entro venerdì 7 marzo tramite questo link.