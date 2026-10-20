Si parla del progetto Stazione del Santa Marta

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Il Santa Marta protagonista all’incontro «La stazione di Cantù nel 2030.

L’appuntamento

Passato, presente e futuro in un calendario». Si svolgerà venerdì 23 ottobre, alle 21, nella sala Zampese della Bcc di Cantù, con la partecipazione del presidente Angelo Porro. Sarà l’occasione per la scuola di Vighizzolo, di illustrare il progetto vincitore del concorso nazionale «Consapevolmente in viaggio. Un’agenda nello zaino», realizzato lo scorso anno scolastico dalle classi seconde dell’istituto. «E’ stato un lavoro di squadra, che ha impegnato gli studenti con gli insegnanti Michela Mauri (Italiano), Claudio Arnaboldi (Tecnologia), Francesca Cardinetti e Marco Molteni (Musica) – ha spiegato la professoressa, Nicoletta Ballabio – Abbiamo scelto l’obiettivo 11 dell’agenda 2030, applicandolo alla stazione di via Vittorio Veneto, immaginandola nel futuro. Gli studenti hanno incontrato degli esperti per raccogliere idee: tra gli altri, un esperto di disabilità per il superamento delle barriere architettoniche, un consigliere comunale, alcuni rappresentanti del parco delle Groane. Per ogni tema ne è derivata una proposta degli studenti. Ovviamente il risultato finale rappresenta il sogno dei nostri ragazzi: non è una proposta tecnica, piuttosto uno spunto per chi sarà chiamato a realizzare il progetto di ristrutturazione». La serata prevede una prima parte nella quale si parlerà della stazione nel passato, con i ragazzi che leggeranno un copione in dialetto e Carlo Rodi che ne parlerà dal punto di vista storico; una seconda nella quale si parlerà della situazione attuale con l’intervento dell’assessore Matteo Ferrari, e infine si concluderà con la stazione nel futuro, con il progetto del Santa Marta.