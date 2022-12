Dal dicembre 2021 è entrata in vigore la legge che attiva l’abilitazione della classe di laurea LP-01, Professioni Tecniche per l’Edilizia e il Territorio. Questa novità assicura il passaggio diretto dei Geometri Laureati al mondo del lavoro, senza la necessità di sostenere l’esame di Stato per ottenere l’abilitazione professionale.

Accanto al classico percorso formativo necessario per entrare nell’albo dei Geometri - che prevede, dopo il diploma CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), un tirocinio di 18 mesi e l’esame di Stato - va a configurarsi un nuovo modello di abilitazione che corrisponde con il conseguimento del diploma di laurea.

Si potrà diventare un "Geometra Laureato" anche in Lombardia

Nasce quindi la nuova figura professionale del Geometra Laureato, uno specialista in grado di rispondere alle sempre più complesse sfide ambientali con strumenti all’avanguardia. La rivoluzione digitale e sostenibile stimola l’evoluzione di nuove competenze e nuovi tecnici, soprattutto nel campo dello sviluppo di aree urbane e rurali.

I corsi di laurea LP-01 prevedono un percorso triennale o part-time, con uno spiccato orientamento verso il mondo del lavoro, che infatti si dimostra particolarmente avido di figure specializzate. L’esperienza dei primi laureati e laureandi si è già dimostrata molto positiva, con un immediato ingaggio da parte di studi professionali e aziende, permettendo così l’avvio alla libera professione. Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Como, con il patrocinio degli organi nazionali, si è particolarmente speso per la promozione del nuovo corso di laurea abilitante, a cui è stato dedicato uno spazio al Salone dell’Orientamento YOUNG 2022, tenutosi il 18 e 19 novembre presso il polo fieristico Lariofiere di Erba.

Per presentare agli studenti delle superiori la classe di laurea LP-01, è stata organizzata una conferenza che ha registrato più di 170 iscritti da tutto il territorio lombardo, tra alunni in presenza e partecipanti da remoto; sono stati presentati i corsi attivi sul territorio con l’intervento in diretta dei professori dei poli universitari che offrono infatti la possibilità di diventare un Geometra Laureato in Lombardia: Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi di Brescia e l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, presente sul territorio lombardo tramite il polo distaccato di Lodi e nelle sedi dei Collegi Provinciali, dove gli studenti possono seguire le lezioni da remoto.

Il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Como geom. Corrado Mascetti evidenzia: