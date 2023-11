Si rompe una tubazione alla scuola media di Grandate: studenti al freddo

Ancora una volta si torna a parlare di freddo nelle aule alla scuola media di Grandate: nella giornata di ieri, domenica 19 novembre 2023, è stata riscontrata la rottura di una tubazione dell'impianto di riscaldamento, "una sfortuna che si accompagna ai disagi avuti nelle scorse settimane" come l'ha definita la dirigente scolastica Raffaella Piatti.

L'avviso

Proprio quest'ultima ieri ha deciso di diramare una comunicazione alle famiglie e agli insegnanti:

"Nella giornata di domani, lunedì 20 novembre, si configurerà la situazione che si può così riassumere:

sarà presente l’erogazione dell’acqua;

l’impianto di riscaldamento funzionerà in maniera consona al piano terreno, dove ci sono spazi utilizzabili per la didattica;

ai piani superiori si comincerà ad operare nella stessa mattinata di lunedì per la riparazione del guasto.

Fermo restando la spiacevole situazione, come condivisa con il sindaco, per un evento comunque fortuito e non collegabile a quanto accaduto nelle scorse settimane, nella giornata di domani si consiglia a tutti un abbigliamento ‘a strati’ per superare l’eventuale disagio: nella mattinata di ieri, peraltro, si è rilevata nelle aule una temperatura nella norma, anche grazie al buon tempo meteorologico.

Sin d’ora i docenti sono invitati a tenere conto della condizione, gestendo una mattinata scolastica ‘distensiva’ ed evitando scrupolosamente ogni verifica al fine di non penalizzare coloro che eventualmente saranno assenti. Valutata, infatti, con il sindaco l’eventuale chiusura del plesso, l’ipotesi è stata messa da parte per evitare di penalizzare le famiglie, invadendo la loro organizzazione e non obbligando i minori a rimanere soli nello spazio domestico.

Confidiamo nella comprensione di tutti e di ciascuno, per il bene della nostra comunità scolastica: pensiamo in maniera costruttiva nella certezza che nei rispettivi ruoli stiamo operando per la risoluzione del disagio".

La reazione del consigliere Lucca

L'evento non poteva passare certo inosservato e infatti il capogruppo dell'opposizione Dario Lucca, nonché consigliere a scuola nel consiglio d'istituto, commenta amaramente l'incidente:

"Tiro a sorte se ridere o piangere. Per carità divina, tutti gli inconvenienti ci possono stare e bene ha fatto la Dirigente Scolastica a preavvertire le famiglie di domenica e quindi fuori dai suoi doveri istituzionali, ma queste opere comunali di efficientamento energetico si stanno rivelando una vera disfatta. Esiste un Direttore dei lavori? Esiste ancora un Assessore ai Lavori Pubblici? Con mia moglie ho deciso di far restare a casa la figlia e chiamerò il sindaco a firmarle la giustificazione".

Il consigliere Lucca, parlando dei lavori di efficientamento energetico, fa riferimento ai lavori cominciati lo scorso 14 giugno, per i quali il Comune di Grandate ha sborsato la cifra di 170mila euro e che però si stanno rivelando più problematici del previsto.