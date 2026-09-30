Si schianta contro due pali della luce e poi fugge: inseguito dai passanti

E’ avvenuto tutto in pochi attimi, nel primo pomeriggio di ieri, martedì 29 settembre, in via Volta a Ponte Lambro

Si tratta di un incensurato, residente a Erba

Un marocchino, classe 1979, incensurato e residente a Erba, sotto l’effetto dell’alcool, ha fatto vivere momenti di terrore a chi si trovava a passare tra via Volta e via Castelletti. Con la sua Land Rover ha abbattuto due pali della luce in via Volta, dandosi alla fuga. Sul posto è stato visto da molti tra passanti e automobilisti. E’ stato però uno dei presenti, a bordo di uno scooter, a gettarsi al suo inseguimento per tentare di bloccarlo.

Ha poi centrato un’auto parcheggiata a bordo strada

Per cercare di allontanarsi dal suo inseguitore, il marocchino ha innestato la retromarcia e ha centrato in pieno un’auto parcheggiata lungo via Castelletti. La vettura coinvolta è rimasta danneggiata, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto si sono poi portati i Carabinieri della stazione di Erba e gli agenti della Polizia locale.

Ritiro della patente e denuncia per guida in stato di ebbrezza

Alle forze dell’ordine l’uomo ha dichiarato di aver bevuto due birre, ma l’esito dell’etilometro raccontava ben altro. Con un tasso alcolemico di 1,21 al marocchino è stata ritirata la patente. Per lui anche una denuncia per guida in stato di ebrezza come da articolo 186 del codice della strada.