Si stacca un ramo, percorso Kneipp chiuso

Si stacca un ramo nell’area del percorso Kneipp, a Lurate Caccivio, chiusa la zona benessere.

Ramo caduto, percorso Kneipp chiuso

A darne notizia è stato il sindaco Serena Arrighi, dopo che martedì 16 settembre il Comune aveva effettuato un primo sopralluogo a causa di un ramo pericolante. “Ieri si è dato avvio all’intervento di messa in sicurezza già disposto con ordinanza sindacale, purtroppo un ramo della pianta che sovrastava il percorso acqueo si è improvvisamente staccato nonostante fosse stato opportunamente legato, causando un danno alla struttura del percorso benessere – spiega il primo cittadino – Sul posto i giardinieri incaricati. L’agronomo valuterà lo stato della pianta per stabilire se sia sufficiente un ridimensionamento o se si renda necessario un taglio più radicale”. Al momento il percorso Kneipp rimane chiuso al pubblico per ragioni di sicurezza.