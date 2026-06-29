Si studia il progetto per un nuovo centro sportivo

Nuovi centri di aggregazione per Montorfano: si prosegue a lavorare per l’obbiettivo, al via gli studi per dotare il paese di un nuovo centro sportivo.

Potrebbe sorgere nell’ex area feste

Lo fa sapere il primo cittadino Giuliano Capuano, che nelle scorse settimane, in campagna elettorale, aveva già annunciato l’obbiettivo di dotare il paese di una struttura proporzionata al paese per dare a giovani e meno giovani un luogo in cui ritrovarsi e praticare attività. Il nuovo centro sportivo, fa sapere Capuano, potrebbe sorgere nell’ex area feste di via Canneti, nello spazio retrostante la sede della Croce Rossa di via Brianza. «Stiamo partendo in questi giorni con le analisi per affidare l’incarico della progettazione del nuovo centro sportivo – spiega il primo cittadino – Siamo ancora in una prima fase in cui “tastiamo il terreno” con i professionisti. Abbiamo pensato, per questa nuova struttura, allo spazio dove c’era l’area feste, dietro alla Croce Rossa: ci piacerebbe realizzare un centro sportivo adatto al nostro paese e in funzione degli spazi disponibili. In particolare abbiamo pensato a dotarlo di campi da tennis, da beach volley, da calcetto; se si riesce ci piacerebbe realizzare una struttura permanente in cui dare spazio a degli spogliatoi e un piccolo bar ricettivo. Il completamento del progetto prevede poi l’emissione di un bando per affidare in gestione l’area».

Per questo obbiettivo potrebbe essere «rispolverato» e aggiornato un progetto già redatto negli anni scorsi. «Abbiamo un vecchio progetto, risalente ad alcuni anni fa – specifica Capuano – Ora abbiamo idee un pochino diverse ma ripartiamo aggiornandolo, anche e soprattutto in base al cambiamento dei tempi e alle esigenze sportive emerse ultimamente. Valuteremo cosa fare per sfruttare al meglio gli spazi, nell’obbiettivo di dotare il paese di un centro polifunzionale da affidare a una società per la gestione con alcune condizioni e che possa offrire determinati servizi. In questo senso si provvederà a studiarlo così da avere un certo ritorno economico, per rendere il progetto anche vantaggioso».

Per mettere in atto il progetto sarà con tutta probabilità necessario ricorrere a bandi per reperire i fondi. «Il costo del progetto è presumibilmente vicino al milione di euro – aggiunge il sindaco -Una volta scelta la progettazione vedremo di muoverci per l’ottenimento di finanziamenti. Come Comune abbiamo la possibilità di coprire questi eventuali costi solamente in parte: sarà quindi necessario intercettare le risorse per mettere in atto questo progetto, che naturalmente ha l’obbiettivo di dare ai montorfanesi nuovi luoghi in cui ritrovarsi».