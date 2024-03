Si torna a camminare per Davide a sostegno della ricerca

Confermata anche per quest'anno la tradizionale camminata del 2 giugno

Tutti pronti ad allenare il proprio cuore

L'associazione La vita è un dono è già in fermento: si sta preparando la prossima edizione - la diciassettesima per la precisione - della camminata "Sui sentieri di Davide", nata per ricordare Davide Carbone. E per arrivare in forma alla partenza è necessario allenare non solo il fisico ma anche il cuore. La manifestazione andrà come sempre a sostenere la ricerca contro le acidurie organiche, in particolare il team impegnato al Bambin Gesù di Roma.

Si possono già acquistare i biglietti

"Ci sono tanti modi per vincere la nostra gara di solidarietà e a ognuno di voi chiediamo di partecipare: comprando i biglietti, sostenendoci con una donazione o contribuendo ad arricchire i premi in estrazione - spiegano Paola e Massimo Carbone - Vi aspettiamo e non esitate a contattarci per qualsiasi informazione". I biglietti si possono già acquistare contattando il 339-2258036 oppure recandosi presso i seguenti punti: Integra srl di via Lecco a Erba in orari di ufficio oppure alla Libreria di Via Volta a Erba negli orari di apertura del negozio. E' possibile acquistare uno o più biglietti anche direttamente dal pulsante di PayPal presente sulla pagina della XVII Camminata del sito.

Appuntamento al 2 giugno a Castelmarte

Come tradizione "Sui sentieri di Davide" si svolgerà il 2 giugno, quest'anno una domenica, con partenza alle 9.30 dal parco di Davide a Castelmarte. Due i percorsi possibili: uno di 8 oppure uno di 12 chilometri attraverso i boschi di Castelmarte, Proserpio e Canzo.