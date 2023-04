“Siamo fiori diversi nello stesso giardino”: questa sera l’anteprima assoluta della mostra fotografica

“Siamo fiori diversi nello stesso giardino”: l’associazione “Diversamente genitori”, Alle Bonicalzi , gli adolescenti e le adolescenti del laboratorio fotografico inclusivo e innovativo “Aito l@byoung” presentano la mostra itinerante che avrà inizio nella serata di oggi venerdì 14 aprile, alle 20.30, in Sala consiliare. Ingresso libero e gratuito.

“Siamo fiori diversi nello stesso giardino”: una mostra come risultato di un laboratorio fotografico inclusivo e innovativo

Una mostra come risultato di un laboratorio fotografico inclusivo e innovativo per adolescenti, svolto da ottobre 2022 a febbraio 2023 nello spazio “Ossigeno” di Villa Guardia, cofinanziato dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune e dalla Fondazione provinciale della comunità comasca, grazie al sodalizio “Diversamente genitori”. La mostra “Siamo fiori diversi nello stesso giardino” è il risultato di tre mesi di esperimenti fotografici, di 12 incontri, 17 ragazzi e ragazze “splendenti” - come li definisce Alle Bonicalzi, fotografa, filosofa e formatrice che ha ideato, curato e condotto “Aito l@byoung”, dove “Aito”, acronimo di attraverso i tuoi occhi, indica il metodo utilizzato - di 35 pizze e 1.683 foto scattate. Di queste, sono 386 i ritratti selezionati, frutto della passione e del coinvolgimento di Alessandro, Aurora, Beatrice, Elisa, Federico, Giada, Irene, Kai, Leonardo, Leonardo, Margherita, Maria, Marika, Nicolò, Nicolò, Riccardo e Serena: protagonisti e protagoniste.

E stasera, alle 20.30 in Sala consiliare a Villa Guardia, si potrà osservare quanto svolto, vissuto e catturato nell’arco dei mesi di laboratorio. E loro, che hanno trascorso insieme due ore ogni venerdì pomeriggio, hanno proprio ragione: siamo fiori diversi nello stesso giardino. E nella diversità, c’è ricchezza. Dunque, inclusione e innovazione attraverso la fotografia, strumento estremamente potente che ti "costringe" a essere te stesso: non c’è niente di più bello.

“Siamo fiori diversi nello stesso giardino”: le prossime tappe

L’esposizione “Siamo fiori diversi nello stesso giardino”, a cura di Alle Bonicalzi e organizzata per questa sera alle 20.30, nella Sala consiliare di Villa Guardia, non è l’unico appuntamento fissato in agenda. Infatti, parliamo di una mostra itinerante: domenica 23, alle 15, l’esposizione farà parte dell’evento “Il mio posto nel mondo. Un'ouverture di partecipazione” in programma al Teatro Sociale di Como; venerdì 9 giugno, alle 21, a San Fermo della Battaglia. E... non solo! Per conoscere gli sviluppi la regola è una sola: rimanere collegati.