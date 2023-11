Sicurezza a Cantù, incontro con i commercianti. Molteni: "Arrivate proposte costruttive"

Incontro questa mattina, lunedì 20 novembre 2023, al Comando di Polizia Locale di Cantù, tra l'Amministrazione comunale di Cantù e i rappresentanti delle attività economiche del centro cittadino a tema sicurezza come richiesto proprio da questi ultimi dopo alcuni spiacevoli episodi verificatisi al calar della sera tra piazza Garibaldi e le vie limitrofe.

Sicurezza a Cantù, incontro con i commercianti

All'incontro hanno partecipato il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, il sindaco di Cantù, Alice Galbiati, il comandante di Polizia Locale di Cantù, Roberto Carbone, e il comandante dell’Arma dei Carabinieri di Cantù, Christian Tapparo.

“Un incontro importante, utile e proficuo di ascolto e di proposte costruttive con l’obiettivo di mantenere il livello della sicurezza locale sempre all’altezza dei bisogni dei cittadini e dei commercianti. I commercianti sono sentinelle e antenne imprescindibili del territorio, ascoltarli e dedicare loro attenzioni è doveroso e necessario: quindi bene ha fatto l’Amministrazione a volere questa riunione. Ci sarà a dicembre un potenziamento degli organici e immediatamente servizi di controllo del territorio dedicati nei punti più sensibili per accrescere prevenzione e il livello di sicurezza della città. La sicurezza dei territori è la precondizione per lo sviluppo della città. Ringrazio il Prefetto di Como Polichetti per l’attenzione costante, l’Arma e la Polizia Locale per il lavoro che quotidianamente svolgono a livello comunale e provinciale per la sicurezza dei cittadini”, ha sottolineato il sottosegretario Molteni.

Al meeting hanno preso parte, inoltre, l’assessore alla Sicurezza e Legalità, Maurizio Cattaneo, il comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri, Roberto Natale, il comandante di Stazione dell’Arma dei Carabinieri, Matteo Calvia, e il vice comandante di Polizia Locale, Alessandro Baroc. Presenti, infine, il vice sindaco, Giuseppe Molteni, e l’assessore ai Servizi sociali, Isabella Girgi.

“Fin dall'inizio del mandato abbiamo dedicato un'attenzione particolare alla sicurezza della nostra Città e dei nostri concittadini, forti anche del sostegno del sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni. In questi anni abbiamo investito in uomini e mezzi e non è un caso che il Comando della Polizia Locale di Cantù sia conosciuto e stimato in tutta la Regione. Molto proficua è poi la cooperazione con la Stazione dei Carabinieri cittadina. L'incontro odierno ha rinsaldato il rapporto di collaborazione tra Comune, Forze dell'Ordine e commercianti del centro, in prima linea sul nostro territorio. Ringrazio tutti i partecipanti al Tavolo odierno per lo spirito di disponibilità e fiducia manifestato”, ha dichiarato il sindaco Galbiati.

I commercianti hanno espresso apprezzamento per i primi interventi, già disposti nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 novembre, che hanno previsto il rafforzamento della presenza di agenti nel centro cittadino, con tre carabinieri e quattro agenti di Polizia dalle ore 14.30 alle ore 20.00 per controlli in appiedato e lo stazionamento di mezzi delle Forze dell’Ordine in Piazza Garibaldi.

“Esprimo i miei più sentiti ringraziamenti ai colleghi commercianti e ai pubblici esercizi per avere partecipato a questo importantissimo

incontro. È stato un confronto determinante nel quale si è consolidato il rapporto di fiducia tra attività commerciali e istituzioni presenti con un unico obiettivo: la sicurezza della nostra Cantù”, così Alessandro Bolla, rappresentante cittadino di Confcommercio Como.

Confermato, quindi, l’impegno delle Forze dell’Ordine che proseguiranno nell’intensificazione dei controlli sul territorio, con particolare riferimento al centro cittadino, attraverso la pianificazione di ulteriori servizi mirati nei giorni e nelle fasce orarie maggiormente sensibili.