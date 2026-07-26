Sicurezza: arrivano sette nuove telecamere in paese

Il sistema di videosorveglianza si amplia e si riqualifica per un paese sempre più sicuro e controllato: prenderanno il via in autunno a Orsenigo i lavori nell’ambito del progetto da 114.300 euro sulla rete di telecamere.

Sette nuovi impianti

L’intervento è stato messo in campo dall’Amministrazione comunale, con l’intento proprio di garantire una maggiore sicurezza, come spiega il sindaco Maddalena Pinti: «La nostra intenzione, come manifestato anche nel programma amministrativo, è di sviluppare la tutela del territorio per un ambiente più sicuro, vivibile e controllato – esordisce – Le telecamere sono strumenti importanti: non solo di prevenzione ma anche di supporto alle Forze dell’ordine. E’ un intervento strategico a 360 gradi. Il nostro progetto prevede la riqualificazione degli impianti già esistenti: saranno aggiornati. E’ poi prevista l’installazione di nuove telecamere – aggiunge – Nei punti sensibili per attività a rischio. L’obbiettivo è il monitoraggio di tutti i punti di passaggio per la sicurezza». Sette nuove telecamere saranno installate e posizionate in via Castelli, piazza Beltramo, via Foppa, via Carcano, via Parini, via Calamandrei e al cimitero di Parzano.

Sei delle telecamere già esistenti saranno riqualificate a vario titolo, per una rete di videosorveglianza di 13 impianti a cui si aggiungono le telecamere di varco già attive. Il progetto, dal costo totale di 114.300 euro, sarà coperto con fondi comunali e i lavori avranno inizio in autunno per concludersi entro la fine dell’anno. «Questo è un inizio – aggiunge il sindaco Pinti – Iniziamo con questi interventi, poi faremo valutazioni di continuare l’intervento e valutare ulteriori potenziamenti di un sistema che è fondamentale anche nella collaborazione con le Forze dell’ordine in situazioni di rischio».

Si implementa anche il Controllo di vicinato

L’obbiettivo è proseguire un percorso a 360 gradi sul tema sicurezza. «Abbiamo a cuore la sicurezza dei cittadini – ancora Pinti -Da anni portiamo avanti una collaborazione proficua con le Forze dell’ordine che ha evidenziato l’importanza della presenza dei presìdi di videosorveglianza. Per questo abbiamo stanziato un importo ingente per la sicurezza e messo in atto questo progetto grazie al lavoro anche con gli uffici».

Nella stessa direzione il Controllo del vicinato, presentato lo scorso 3 giugno in sala civica. Il gruppo, nato formalmente con la firma del Protocollo di intesa con la Prefettura nel 2023, conta già oltre 50 iscritti. «La nostra intenzione è, dopo l’estate, di organizzare banchetti informativi in piazza Filatoio – spiega il sindaco – Intanto continua il lavoro del canale Whatsapp e tramite l’Amministrazione nel divulgare messaggi informativi. Cerchiamo sempre di implementare le iniziative anche con partecipazione dei cittadini per arginare le forme di illegalità e non rispetto delle norme. Il tema è importante e il nostro impegno lascia intendere la nostra ferma intenzione».