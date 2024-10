Sicurezza e Villa Ferranti: parla Moscatelli

Riapertura di Villa Ferranti e sicurezza: due argomenti importanti per Roberto Moscatelli, ex sindaco di Figino Serenza e attuale consigliere comunale.

Villa Ferranti

A inizio ottobre Figino Serenza ha festeggiato la riapertura della biblioteca comunale nella storica sede di Villa Ferranti. Anche l’ex sindaco Roberto Moscatelli ha commentato il traguardo, sottolineando come la riapertura sia "frutto del lavoro della precedente amministrazione, che ha investito oltre 2,2 milioni di euro per riportare la villa al suo antico splendore. Di questi, 1,4 milioni sono stati destinati al secondo lotto di interventi, mentre un contributo di 640mila euro dalla Regione Lombardia ha permesso la riqualificazione del parco e il rinnovo della pavimentazione esterna".

Moscatelli ha anche ricordato il progetto "Giovani in Biblioteca", che aumenterà le ore di apertura del servizio:

"Abbiamo individuato 25mila euro per i nuovi arredi e affrontato molte sfide, tra cui la pandemia".

L’ex sindaco ha quindi espresso l'auspicio che "Villa Ferranti diventi un vero polo culturale per la comunità figlinese".

La sicurezza

Non mancano le preoccupazioni riguardo alla sicurezza. Il gruppo consiliare Moscatelli Sindaco ha chiesto chiarimenti sul futuro del Comando di Polizia Locale, evidenziando come l’organico sia sceso da 7 a 2 agenti. Moscatelli ha sottolineato l’importanza di stipulare nuove convenzioni per garantire maggiore sicurezza:

«La sicurezza è imprescindibile nella vita quotidiana dei nostri concittadini».

L’ex sindaco ha chiesto all’amministrazione attuale di considerare l’assunzione di nuovo personale e l’implementazione del sistema di videosorveglianza. Contattato sulla questione, il sindaco Stefano Tomaselli ha riferito di preferire rispondere tramite canali ufficiali.

Conclude Moscatelli:

"Ci auguriamo che anche questa amministrazione, così come abbiamo fatto noi per cinque anni, metta tra le proprie priorità questa importante tematica. Ci mettiamo inoltre a disposizione per qualsiasi tipo di collaborazione, chiederemo anche l’istituzione di apposite commissioni consiliari e una maggior collaborazione con il gruppo di Controllo del Vicinato, affinché si riesca a tenere sempre alto il livello di attenzione a favore della pubblica sicurezza, visto anche il delicato periodo in cui andiamo incontro, tristemente noto per l’aumento dei furti nelle abitazioni".