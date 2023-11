Sicurezza, Molteni: "In arrivo 25 unità per gli organici dei Carabinieri in provincia di Como"

A dicembre gli organici delle stazioni e delle compagnie dei carabinieri della provincia di Como beneficeranno di un significativo potenziamento di personale di circa 25 unità per rafforzare la risposta di sicurezza sul territorio provinciale. Ad annunciarlo è il sottosegretario canturino al Ministero dell'Interno Nicola Molteni.

Il commento

"Sono molto soddisfatto di questo significativo incremento di agenti in un momento sicuramente delicato per la sicurezza della provincia di Como. Un piano complessivo di rafforzamento ed implementazione degli organici di polizia e carabinieri voluto dal Governo e dal Viminale che, in prima persona, ho seguito e che porterà anche in terra comasca utilità positive per il controllo del territorio e la prevenzione alle forme di criminalità. Con queste ulteriori assunzioni si provvederà a sanare quasi integralmente la carenza degli organici degli uffici territoriali di tutta la provincia di Como. Lunedì prossimo in un incontro con i commercianti a Cantù faremo il punto sulla sicurezza in provincia, a tutela di una priorità assoluta come la vita serena dei nostri cittadini".