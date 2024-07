Sicurezza per i pedoni a Cantù: gli interventi dell'Amministrazione comunale

Obiettivo sicurezza per i pedoni. E’ la finalità in base alla quale l’Amministrazione comunale guidata dal confermatissimo sindaco Alice Galbiati sta portando avanti un’azione di rifacimento e sistemazione dei marciapiedi in alcune vie della città. Non solo. Laddove non vi siano, la Giunta ha deciso di colmare la lacuna realizzandoli.

In via per Alzate

E’ il caso di via per Alzate, nella parte più alta rispetto al centro città, vale a dire quella dove sorge la chiesa parrocchiale di San Carlo con di fronte Cascina Cristina, il polo territoriale e multifunzionale per la presa in carico della persona adulta con disturbi dello spettro autistico. Qui il passaggio dei pedoni risultava particolarmente pericoloso in ragione della mancanza dei marciapiedi e dell’alta velocità con la quale transitano i veicoli, complice anche il tratto di strada che agevola purtroppo i conducenti che hanno il piede pesante sull’acceleratore. Per di più pochi metri più in là rispetto alla chiesa sorgono, una a fianco all’altra, la scuola dell’Infanzia San Carlo e la scuola primaria di Fecchio.

Le segnalazioni dei genitori

Proprio i genitori di diversi bambini avevano evidenziato, anche sulle pagine del Giornale di Cantù, il pericolo dell’alta velocità in corrispondenza dell’entrate e dell’uscita degli studenti, oltreché la mancanza dei marciapiedi per consentire al pedone di camminare in tutta sicurezza.

L'assessore ai Lavori pubblici

«Abbiamo lavorato per mettere in sicurezza due strade - ha puntualizzato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo, al quale è stata confermata la delega dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno - La prima è stata via Torre, dove abbiamo realizzato i marciapiedi, che non esistevano. La seconda, sulla quale l’intervento è in corso di completamento, è via per Alzate».

L'articolo completo sul Giornale di Cantù da sabato 6 luglio 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui