Sicurezza stradale e giovani: la Croce Rossa lancia “Sicurezza On The Road”

Si tratta di un percorso pensato soprattutto per ragazzi e ragazze delle scuole medie e superiori e per i giovani del territorio, volto a offrire strumenti concreti per affrontare la strada in modo più consapevole, riducendo rischi e incidenti. Gli incontri si terranno ad Albese e a Orsenigo.

Il progetto e gli appuntamenti

Sensibilizzare gli adolescenti al tema della sicurezza stradale attraverso un approccio innovativo: questo l’obiettivo di “Sicurezza On The Road”, il nuovo percorso formativo promosso dalla Croce Rossa Italiana (Comitato di Montorfano). La nuova iniziativa fa parte del progetto “Giovani: protagonisti per un futuro sostenibile”, ideato dalle parrocchie di Albavilla, Albese e Orsenigo e vincitore del bando “Porte Aperte” promosso da Fondazione Cariplo.

Il percorso avrà una durata di due ore, ma gli incontri saranno due, in due luoghi e date differenti, così da permettere a un maggior numero di persone di partecipare:

Prima data: sabato 22 novembre dalle 20 ad Albese con Cassano, Oratorio (Viale delle Rimembranze, 10).

Seconda data: sabato 29 novembre dalle 20 a Orsenigo, Oratorio (Via Giuseppe Castelli, 2).

È possibile iscriversi scegliendo data e luogo tramite il modulo online disponibile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyngCjQeCo7EO6d6Q8WFENUwVyFAY6ydMtDyeQDyhc1fVkVg/viewform

Per maggiori informazioni sono attivi i contatti:

Paolo: 331 2188690

Marina: 329 4161304