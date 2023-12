Sicurezza stradale: in un anno aumentano incidenti, feriti e morti nel Comasco

Sono dati interessanti, e indicativi, quelli che emergono dal rapporto stilato dall'Aci insieme all'Istat sulla sicurezza stradale in Italia nel 2022. Dati che a livello nazionale aumentano, anche a causa del fatto che con il 2022 si sono concluse definitivamente le limitazioni della mobilità a causa del covid. Dati che si rispecchiano anche in ambito locale con la Provincia di Como che vede aumentare i sinistri, i feriti e i deceduti a causa degli incidenti stradali.

Il dato nazionale

Si sono verificati 165.889 incidenti con lesioni a persone che hanno provocato 3.159 decessi (morti entro 30 giorni dall’evento) e 223.475 feriti. A causa di incidente stradale ogni 2 minuti e mezzo

qualcuno resta ferito o menomato. Ogni 2 ore e mezza muore qualcuno. Ogni giorno muoiono in media 9 persone e 612 restano ferite.

Gli incidenti stradali rappresentano un costo enorme sia in termini di vite umane sia per l’economia nazionale, si parla di «costi sociali»: danni materiali alle cose, costi sanitari, mancata produzione, danni psicologici, costi assicurativi, costi legali. In base alle stime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il costo totale per gli incidenti stradali con lesioni a persone è quantificato intorno ai 18 miliardi di euro, pari allo 0,9% del Pil nazionale, +9,8% rispetto ai 16,4 miliardi del 2021.

Per quanto riguarda Como il costo sociale complessivo stimato è pari a € 154.641.904, con un costo sociale per abitante di € 259,93.

I dati provinciali

Come anticipato, aumentano anche i dati in provincia di Como: per quanto riguarda gli incidenti si segnala tra il 2021 e il 2022 sono 261 in più, i feriti 258 e i morti 8. Con questi aumenti si raggiungono i 1366 incidenti, i 1843 feriti e i 30 morti.

Ma come si suddividono in base ai Comuni? Anche questo dato ci viene offerto dal report dell'Aci e dell'Istat con Como, naturalmente, in cima alla classifica per ogni categoria, seguita da Cantù con 106 incidenti e 147 feriti, mentre Mariano Comense spicca nella categoria dei deceduti con 3 persone che purtroppo hanno perso la vita.

Ma perché avvengono gli incidenti?

Su 1.205 incidenti, 1.122 dipendono da un comportamento errato, di cui:

285 (25,40%) perché non rispettati i segnali;

235 (20,94%) per velocità;

205 (18,27%) per guida distratta;

125 (11, 14%) procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza

80 (7,13%) procedeva contromano

Per quanto riguarda gli incidenti mortali, su 22 morti, 19 dipendono da un comportamento errato, di cui: