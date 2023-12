Sicurezza stradale: incontro per riqualificare la provinciale

Un primo passo verso una maggior sicurezza stradale è quello che si è compiuto nella mattinata di giovedì 30 novembre.

L'incontro

Si è svolto infatti l’incontro tra la Provincia di Como e il Comune per trovare una soluzione per migliorare la viabilità sulla provinciale 41.

Presenti per la Provincia il presidente Fiorenzo Bongiasca e l’ingegnere Bruno Tarantola, responsabile dell’ufficio tecnico. Per l’Amministrazione hanno presenziato il sindaco Francesco Vincenzi, l’assessore Marco Colombo, il consigliere Alberto Bartesaghi, Paolo Lampreda, tecnico responsabile ai lavori pubblici e Sergio Molinari, tecnico ai lavori pubblici.

Le preoccupazioni del sindaco Francesco Vincenzi

«Considerato che questa strada – la provinciale sp41 – è sempre più frequentata e preoccupato per la mole dei veicoli che la utilizzano e per i molti concittadini che si recano al centro del paese - che vedo spesso camminare a bordo strada - abbiamo deciso di incontrarci con la Provincia di Como per migliorare e mettere in sicurezza la viabilità della provinciale, all’intersezione con via Urbano III e via Prealpi», commenta il primo cittadino.

Il vecchio progetto

Un progetto per quel tratto di strada era già stato fatto in passato: «Anni fa avevamo realizzato un pezzo di marciapiede, con contributo ministeriale, sulla provinciale, la via don Gnocchi, partendo dal passaggio sul ponte della ferrovia. Poi tra il 2009 e il 2010, quando io ero sindaco e Vincenzi assessore ai lavori pubblici, abbiamo iniziato a prendere accordi con la Provincia per completare e mettere in sicurezza il tratto che comprende anche le intersezioni con via Prealpi e via Urbano – spiega Alberto Bartesaghi – Era stato fatto un accordo di programma: l’opera sarebbe costata 175mila euro - per i quali la Provincia avrebbe stanziato 80mila euro – e in più ci sarebbe stato un impegno di spesa di altri 55mila euro per la sistemazione della passerella da fare sul ponte che sovrasta i binari ferroviari».

Lo stop ai lavori

Questi lavori però non sono stati realizzati: «All’epoca non si sono fatti per problemi finanziari del Comune. Il contributo della Provincia era arrivato, ma la quota che avrebbe dovuto impiegare l’Amministrazione era stata poi utilizzata per le rate della ex-Victory. Sempre in quel periodo però, con altri fondi della Provincia e il contributo del Comune erano state realizzate le rotatorie e la messa in sicurezza degli incroci lungo la provinciale».

Il presente

Ad oggi manca quindi il pezzo in questione, ma con l’incontro di giovedì è stato fatto un primo passo: «Ci siamo incontrati per verificare le difficoltà che ha il Comune di Inverigo, faremo un rilievo completo della zona per poter poi decidere come risolvere questo problema», ha dichiarato Bongiasca.

«Durante l’incontro abbiamo esaminato la situazione dell’incrocio della strada provinciale. La Provincia eseguirà il rilievo topografico della zona, poi, una volta completato, ci aggiorneremo e si prenderanno le decisioni e stabiliranno i contributi - conclude Vincenzi.