Proseguono le iniziative sul territorio di sensibilizzazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e della prevenzione nei cantieri edili al fine di individuare iniziative e azioni condivise per realizzare una sostanziale riduzione degli infortuni sul lavoro.

Sicurezza sul lavoro: aumentano i controlli, da dicembre sono già 53 in più rispetto al 2022

Nel pomeriggio di martedì scorso, 31 gennaio 2023, il Prefetto Andrea Polichetti è intervenuto alla riunione del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro per le attività edilizie ed affini della provincia di Como (CPT) alla quale hanno partecipato i massimi rappresentanti delle Associazioni di Categoria (ANCE COMO, Confartigianato Imprese Como, Confederazione Nazionale dell’Artigianato del Lario e della Brianza), delle Organizzazioni Sindacali (FENEALUIL ALTA LOMBARDIA, Filca – Cisl dei Laghi e Fillea CGIL di Como), degli Enti Bilaterali di settore (Cassa Edile, ESPE – Ente Scuola Professionale Edile della Provincia di Como e CPT Como – Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro), degli Enti Ispettivi (ATS Insubria, INAIL, Ispettorato del Lavoro).

Nel corso dell’incontro la Presidenza del CPT Como ha esposto i dati delle visite effettuate in cantiere dai tecnici del Comitato evidenziando i positivi risultati conseguiti dopo il potenziamento del personale CPT addetto ai sopralluoghi, attuato dallo scorso dicembre, come richiesto dal Prefetto e da accordi delle Parti Sociali. A consunto dell’anno 2022 i tecnici CPT hanno quindi effettuato in totale 1.404 visite presso le imprese edili in Como e provincia, con un incremento del numero delle visite, da dicembre, pari a 53 interventi soltanto nel Comune di Como.

Per l’anno 2023 la previsione è di sottoporre a sopralluogo del CPT circa 500 cantieri in più, incrementando significativamente le attività svolte dal CPT sulla prevenzione degli infortuni e sul miglioramento dell’ambiente di lavoro.

Ulteriori implementazioni dei servizi di sorveglianza, vigilanza e consulenza del CPT saranno oggetto di approfondimento da parte delle Parti Sociali per individuare le modalità possibili a sostegno delle imprese e dei lavoratori a tutela del lavoro sicuro.

L’incontro è stato occasione utile anche per l’individuazione di “canali” aggiuntivi di formazione, informazione e sensibilizzazione non solo per gli operatori del settore (imprese, lavoratori e figure professionali) ma anche per i committenti pubblici e privati e dei cittadini perché la cultura della sicurezza, a partire dalla prevenzione, possa radicarsi nella società per diventare patrimonio di ogni cittadino.

Il Prefetto Polichetti ha poi fatto presente: