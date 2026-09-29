Siglato l’accordo tra Provincia e Villa Guardia per una nuova ciclabile lungo la SP 24 di Appiano

La Provincia di Como e il Comune di Villa Guardia hanno sottoscritto un Accordo di Programma per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale lungo la SP 24 “di Appiano”, in via Monte Bianco, dall’incrocio con via Varesina, lungo la SS 342, fino al confine con il Comune di Lurate Caccivio.

L’intervento è localizzato nella parte sud del territorio comunale, in località Civello, e punta a garantire continuità ai percorsi ciclopedonali già esistenti, aumentando la sicurezza di pedoni e ciclisti e migliorando la fruizione degli spazi pubblici.

Pista rialzata, aiuole e nuova gestione delle acque

Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale rialzata e di aiuole, oltre all’interramento del fosso di guardia esistente e alla creazione di un nuovo sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

Il sistema sarà al servizio sia della sede stradale sia della nuova infrastruttura ciclopedonale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e funzionalità dell’area.

Un investimento complessivo di 700 mila euro

Il costo complessivo dell’opera è stimato in 700 mila euro e sarà finanziato in parti uguali dai due enti: 350 mila euro a carico del Comune di Villa Guardia e 350 mila euro a carico della Provincia di Como.

Il Comune di Villa Guardia, in qualità di soggetto attuatore, si occuperà della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori, assumendo le funzioni di stazione appaltante. La Provincia di Como, in qualità di ente proprietario della strada, vigilerà invece sulla corretta attuazione dell’intervento.

La Provincia: “Sicurezza e mobilità sostenibile”

«Con questo accordo la Provincia di Como conferma il proprio impegno concreto a favore della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile sul territorio – dichiara il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca –. La SP 24 è un asse viario strategico per i collegamenti tra Villa Guardia, Lurate Caccivio e Appiano Gentile, e investire in una nuova pista ciclopedonale significa dare una risposta reale alle esigenze di cittadini, famiglie e ciclisti che ogni giorno percorrono questa strada». «Un lavoro di squadra con l’Amministrazione comunale che dimostra come la collaborazione istituzionale sia la chiave per realizzare opere utili e attese dalla comunità», aggiunge Bongiasca.

Il Comune: “Un passo concreto per la sicurezza”