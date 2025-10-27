Il “Signore del Ghisallo” è arrivato a 800 salite

Il “Signore del Ghisallo” Salvatore Porcini è arrivato a quota 800 salite: il suo percorso quotidiano dalla Brianza al Ghisallo (Magreglio).
Pedalata quotidiana
Il 67enne ogni giorno, meteo permettendo, pedala dalla Brianza fino al Santuario della Madonna del Ghisallo.
Una scalata che lo ha portato ad avere numerosi sostenitori sul territorio, che spesso lo aspettano al traguardo di Magreglio per congratularsi.
L’impresa ha visto Porcini percorrere ben 75mila chilometri con un dislivello di 1.400.000 metri.
In occasione delle 700 salite, inoltre, aveva deciso di fare una donazione a “Casa fuori casa”: realtà canzese che accoglie i ragazzi con disabilità e le loro famiglie.
Soddisfatto per il risultato appena raggiunto, Porcini pensa già al prossimo obiettivo: “Arrivare a 1000 salite nel 2026”. Non ci resta che augurargli un “in bocca al lupo” per l’impresa.