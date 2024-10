Silvestri è il nuovo direttore sanitario dell'ospedale

Proseguono, come anticipato dal direttore generale Vincenzo Trovato, i nuovi ingressi all’Ospedale di Erba. E’ ufficiale la nomina di Norberto Silvestri in qualità di nuovo direttore sanitario.

Silvestri nuovo direttore sanitario

Norberto Silvestri è una figura di riferimento nel panorama sanitario italiano e internazionale. Nato a Sorengo (Svizzera), residente a Varese, è un medico con una formazione e un'esperienza che spaziano dall’assistenza ospedaliera alla gestione sanitaria, dalla consulenza alla formazione universitaria. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia con Specializzazioni in Medicina Interna, Gastroenterologia e Igiene e Medicina Preventiva, Norberto Silvestri ha ricoperto ruoli di grande responsabilità in prestigiose strutture sanitarie italiane, tra cui: vicedirettore aanitario e direttore sanitario in ospedali e cliniche di rilevanza nazionale quali la Casa di Cura “Mater Domini” di Castellanza, l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, il Policlinico Campus Biomedico di Roma.

Le parole di Trovato

"L'arrivo di Silvestri - afferma Vincenzo Trovato, direttore generale della struttura di Erba - rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra struttura. Con il suo ingresso, l’Ospedale è pronto ad affrontare una nuova fase di crescita e sviluppo, sotto la guida di professionisti di comprovata esperienza e competenza”.