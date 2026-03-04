Sindaci del comasco al Parlamento dell’Unione Europea

Ad accogliere i sindaci del comasco al Parlamento UE è stata l’eurodeputata Tovaglieri.

Sindaci in Parlamento Europeo

Un gruppo di sindaci del Comasco è volato a Bruxelles per visitare il Parlamento europeo e stringere rapporti e sinergie con i rappresentanti del territorio in Europa. La delegazione, accolta dall’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega), era composta dai primi cittadini di Mariano Comense Giovanni Alberti, di Novedrate Serafino Grassi, di Carlazzo Piera Antonella Mazza, di Cermenate Luciano Pizzutto, di Cavargna Ermanno Rumi e di Val Rezzo Tania Violetti. Gli amministratori hanno potuto visitare il cuore delle istituzioni UE in occasione dei lavori delle commissioni parlamentari e confrontarsi con l’eurodeputata lombarda sulle sfide del territorio innescate dalle recenti politiche comunitarie in tema di ambiente, agricoltura e industria.

“Più ascolto ai territori”

“Se vogliamo un’Europa forte sullo scacchiere internazionale, è fondamentale mettere da parte le scelte ideologiche portate avanti finora e avviare finalmente iniziative lungimiranti, tese a valorizzare le identità e le peculiarità che esistono all’interno dell’Unione – ha dichiarato Tovaglieri – Occorre dunque che Bruxelles ascolti di più la voce delle comunità locali e riconosca il loro ruolo nella crescita e nello sviluppo dell’Europa. Gli incontri con sindaci e amministratori al Parlamento europeo vanno in questa direzione”.