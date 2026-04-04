Sindaco ai fornelli per una serata equosolidale da gustare

Una serata equosolidale a Olgiate Comasco.

Una serata equosolidale da gustare

Venerdì 17 aprile, dalle 20, la piadineria di Marco Luisetti, in via San Gerardo, accoglierà in cucina il sindaco Simone Moretti. Menù siciliano in abbinamento a vini biologici isolani.

Iniziativa a favore di Koinè

A cucinare saranno proprio Luisetti e il primo cittadino. Serata a favore dei progetti di Koinè, bottega equosolidale di Olgiate Comasco.

Il menù

Assaggi di piadine di grano Evolutivo con patè di carciofi, insalata di lenticchie, cavolo viola e mele, crostone con macco di fave e catalogna, vino Zi Bi Bò. Primo piatto: busiate con sugo di sarde «a mare», abbinato al vino Kerasos. Conclusione dolce: biancomangiare con latte di mandorla e vino Nero Musqué. Degustazione guidata da Ivo De Blasi, che illustrerà il progetto della cooperativa Valdibella. Costo di partecipazione: 25 euro, prenotazioni in piadineria e alla bottega Koinè di via Repubblica. Valdibella è nata nel 1998 in un territorio a forte vocazione agricola, affiancandosi alla comunità salesiana Itaca, che si occupa di accoglienza di giovani con disagio sociale e promuovendo il loro inserimento lavorativo. Fin dall’inizio ha aderito al comitato “Addiopizzo”.