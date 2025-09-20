Sindaco, consiglieri e volontari in campo a sostegno per Gaza

Entusiasmo per la partecipazione di ragazzi e ragazze con disabilità, evento all’insegna dell’inclusione.

Torneo di calcetto a Olgiate Comasco con raccolta fondi per Gaza.

L’iniziativa

Organizzato dall’associazione genitori La Lanterna, il torneo ha visto impegnati in mattinata il sindaco Simone Moretti, i consiglieri Davide Palermo (maggioranza) e Igor Castelli (minoranza). Protagonista anche la squadra di ViviCivico con la cooperativa Nuova Umanità. In serata le semifinali e le finali.

I progetti umanitari

Due i progetti per cui è in corso la raccolta fondi. Si tratta della fornitura di acqua nella Striscia di Gaza e del sostegno alla squadra di basket femminile nel campo rifugiati palestinese di Shatila a Beirut.

L’impegno dell’associazione genitori

Il sodalizio presieduto da Elisabetta Perelli ha coinvolto anche l’associazione Ultra Di, che ha proposto una partita di basket inclusivo caratterizzata da entusiasmo e giocate di qualità.