Sindaco in Portogallo per firmare il Patto d’Amicizia e Cooperazione

Asso, il sindaco Mirko Donadini Pina in Portogallo per firmare il Patto d’Amicizia e Cooperazione con il Comune di Santo Tirso. Con lui anche l’assessore Raul Losa e la capogruppo Alissia Vicini.

Nuovo Patto firmato

Raul Losa e la capogruppo Alissia Vicini hanno rappresentato il Comune di Asso a Santo Tirso, in Portogallo, in occasione della firma ufficiale del Patto di Amicizia e Cooperazione. Il sindaco Mirko Donadini Pina , l’assessoree la capogruppohanno rappresentato il Comune di Asso a Santo Tirso, in Portogallo, in occasione della firma ufficiale del Patto di Amicizia e Cooperazione.

Un momento importante, che formalizza un rapporto costruito nel corso degli anni attraverso incontri istituzionali, scambi di esperienze e buone pratiche, iniziative condivise e un dialogo costante tra le due comunità.

“Un punto di partenza”

La sottoscrizione del Patto rappresenta un nuovo punto di partenza, con l’obiettivo di sviluppare collaborazioni concrete nei settori della scuola, della cultura, del commercio, del turismo e della valorizzazione del territorio, creando nuove occasioni di incontro e crescita per i cittadini, i giovani, le associazioni e le attività economiche.