Tolgo io, togli tu, alla fine nessuno del Comune l’aveva rimosso. E allora il sindaco di Olgiate Comasco, spazientito, ha preso il toro per le corna: "armato" di scala, giovedì pomeriggio si è presentato in via Roma e con un sacco ha coperto e oscurato il cartello della discordia.

Sindaco operaio oscura il cartello contestato

Paradossale, ma necessario per sbrogliare una matassa che, da inizio aprile, settimana dopo settimana, aveva preso una piega antipatica agli occhi del primo cittadino Simone Moretti e dei cittadini che avevano fatto notare la segnaletica stradale contraddittoria rimasta dopo la modifica alla viabilità introdotta in via Vecchie Scuderie e in via Roma. In particolare, divieto di svolta a sinistra in via Tarchini per i veicoli provenienti da Varese verso Como, malgrado un cartello indicasse ancora di svoltare a sinistra verso il poliambulatorio.

