Sindaco, tifoso e ora “capopopolo” per difendere il progetto del nuovo stadio Sinigaglia

Al cuor non si comanda: Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco, tifoso del Como 1907, mobilita i sostenitori della squadra con una petizione a difesa del progetto del nuovo stadio Sinigaglia.

La presa di posizione

Iniziativa lanciata nella giornata odierna, lunedì 31 marzo, dopo che già sabato 29 marzo, in occasione della partita del Como contro l’Empoli, il primo cittadino olgiatese aveva manifestato esplicitamente il proprio pensiero dagli spalti della curva lariana. Cartello e slogan - “Non siamo zotici ma barbari sognanti” - per veicolare l’importanza di ascoltare il parere dei tifosi, contrastando quello di più di cento architetti contrari al nuovo stadio Sinigaglia.

La petizione

“Dopo 37 anni di onorato servizio come semplice tifoso - le parole di Moretti - lancio questa petizione da un cuore pieno di amore per il Como 1907 e per lo stadio Giuseppe Sinigaglia. Non importa il mio ruolo pubblico, non importa il titolo di studio, ma la richiesta è chiara: diciamo sì al Sinigaglia. Desidero stimolare la partecipazione dei tanti tifosi giovani e meno giovani che, come me, da anni o sull’onda della fantastica cavalcata della promozione/ritorno in Serie A dopo 21 anni, seguono con passione il Como 1907 sugli spalti dello stadio. Questo stadio è il luogo storico della nostra squadra dal 1927 e merita il nostro appoggio incondizionato. Benché sia un gesto simbolico, è anche una forte dimostrazione di appoggio per la nostra squadra. Mettiamo insieme la nostra voce, il nostro amore per il calcio e per lo stadio Giuseppe Sinigaglia. Uniamo le nostre mani per scrivere una nuova pagina della storia del nostro stadio, della città e della società Como 1907”.

Pioggia di firme

L’appello alla condivisione dell’iniziativa, tramite raccolta di nomi e cognomi, ha immediatamente suscitato adesione. Già arrivate 1.868 firme, ma la progressione è costante e l’obiettivo è di raggiungere la cifra di 10.759 firmatari: numero emblematico perché coincide con la capienza dello stadio considerato tra i più belli (se non addirittura il più bello) del mondo per la suggestione del contesto in cui è incastonato, con vista aperta sul Lago di Como.