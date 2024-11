Sissi diventa la principessa Ellian nel film d’animazione "Spellbound"

Dopo il successo di "Amici" e la partecipazione all'ultima edizione del Festival di Sanremo nella serata dei duetti insieme a BigMama, Gaia e La Niña, si torna a parlare della cantante Silvia Cesana, in arte "Sissi".

La giovane di Merone ha infatti prestato la sua voce al personaggio della principessa Ellian nel film di animazione "Spellbound", in onda su Netflix a partire dal 22 novembre.

Sissi fa cantare la protagonista

Spellbound – L'incantesimo è una fiaba musicale prodotta da John Lasseter per la Skydance Animation, scritto da Lauren Hynek, Elizabeth Martin e Julia Miranda, diretto dalla co-regista di Shrek, Vicky Jenson. La colonna sonora originale è firmata dal compositore statunitense Alan Menken e i testi da Glenn Slater. Con un filo di emozione, l’artista meronese racconta come è stata ingaggiata per questo ruolo.

"Mi hanno contattata l'estate appena trascorsa, chiamandomi sul cellulare. All’inizio pensavo fosse uno scherzo, ma poi ho capito che invece era tutto vero e ne sono stata entusiasta. Per me era un mondo inesplorato e avevo veramente tanta voglia di cimentarmi in questa nuova avventura".

La protagonista del film è Ellian, doppiata dalla giovane e talentuosa Arianna Craviotto per i dialoghi e da Sissi, appunto, per i brani cantati: si tratta di una principessa adolescente di Lumbria, molto legata ai suoi genitori, anche quando saranno trasformati in mostri da uno strano incantesimo. La situazione diventa insostenibile, così Ellian è costretta a crescere in fretta e a farsi carico di mamma e papà per salvare la sua famiglia e tutto il regno.

"Amo molto il personaggio che ho doppiato – spiega Sissi – Ellian è una principessa appena 15enne che durante la prima adolescenza deve scontrarsi con tutte le paure e le responsabilità che non aveva mai avuto. Mi piace molto il fatto che dimostri che tutto sia possibile, basta volerlo".

Tra i doppiatori, anche il celebre cantante partenopeo Massimo Ranieri nei panni del ministro Bolivar e il duo comico Gigi&Ross per Luno e Sunny. "È stata un’esperienza fantastica – conclude Sissi – mi ha fatto capire quanto il lavoro di doppiatore sia duro e profondo e quanto sia importante distaccarsi dalla propria personalità per riuscire a interpretare nel modo migliore il personaggio. Sono davvero felice per questa opportunità che mi è stata concessa".

Non resta dunque che attendere venerdì 22 novembre prossimo per ascoltare la bellissima voce di Sissi nei panni della principessa Ellian e per gustarsi una nuova e avvincente fiaba.