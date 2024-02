Sissi racconta l'emozione sul palco di Sanremo 2024

Esperienza più che positiva a Sanremo per Sissi. Silvia Cesana, la giovane cantante di Merone, nel corso della 74esima edizione del Festival conclusasi una settimana fa, è stata infatti scelta da BigMama per duettare con lei sul prestigioso palco del Teatro Ariston insieme a Gaia e La Niña in "Lady Marmalade", celebre successo del gruppo statunitense Labelle.

Sissi a Sanremo 2024: "Felicissima e incredula"

"BigMama e io siamo amiche, già da prima del Festival di Sanremo. Lei ha avuto l'idea di portare sul palco artiste emergenti giovani e ha chiamato anche me – racconta Sissi ancora emozionata – Inutile dire che sono stata felicissima e incredula della sua proposta".

Una versione innovativa

La versione che le quattro artiste hanno portato sul palco dell'Ariston è stata molto apprezzata, anche perché è stata particolarmente innovativa.