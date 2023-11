Skatepark, inaugurata la struttura sportiva

I lavori per la realizzazione dell'opera si sono conclusi qualche giorno fa

Tante le autorità presenti alla cerimonia di inaugurazione

Il nuovo skatepark comunale di Ponte Lambro con annessa area skyfitness è stato inaugurato ieri, domenica 5 novembre. Alla cerimonia, oltre al sindaco Ettore Pelucchi, erano presenti i consiglieri regionali Marisa Cesana e Angelo Orsenigo, il presidente regionale del Coni Marco Riva, il responsabile nazionale della commissione del settore skateboarding della Fisr Federazione Italiana Sport Rotellistici Luca Basilico, il direttore generale regionale de La Nostra Famiglia Francesca Pedretti, tanti sindaci e autorità del territorio erbese.

Un'opera che ha ricevuto il contributo di Regione Lombardia

Per la realizzazione dell’opera, il Comune di Ponte Lambro ha utilizzato un contributo a fondo perduto di 190mila euro ricevuto da Regione Lombardia attraverso la partecipazione al bando "Sport Outdoor 2021". Il progetto di Ponte Lambro "Skatepark polifunzionale 100% inclusivo" si è piazzato al 19° posto su oltre 300 progetti presentati. L’opera è stata realizzata su un terreno di proprietà comunale di 1.500 metri quadrati: l’area dedicata allo skyfitness è di circa 200 metri quadri, quella dedicata allo skatepark è di circa 700 ed è articolata su quattro livelli accessibili a chiunque, carrozzine comprese. La struttura si completa con una trincea drenante che raccoglie le acque piovane dell’impianto rilasciandole nel sottosuolo, due parcheggi a uso esclusivo delle persone con disabilità motorie; un impianto di videosorveglianza e un impianto wi-fi. L’area si trova nello splendido contesto ambientale della via Montale, in prossimità del fiume Lambro e facilmente raggiungibile dal centro del paese.

"Una novità nel panorama sportivo del territorio"

Il sindaco Ettore Pelucchi nel saluto di benvenuto ai presenti, ha espresso la sua “grande soddisfazione nell’inaugurare un impianto che rappresenta un’assoluta novità nel panorama sportivo del nostro territorio. Un impianto lungamente atteso dagli amanti di questo sport e che da oggi viene messo a loro disposizione, aperto tutti i giorni, accessibile, gratuito. Un impianto pensato, progettato e realizzato in stretta collaborazione con coloro che praticano lo sport dello skateboard. Un impianto 100% inclusivo, senza barriere architettoniche e fruibile da tutti".

Dopo il taglio del nastro, l’impianto è stato dato in gestione all’associazione TiVoglioFelice di Ponte Lambro che si occuperà della sua manutenzione e della sua promozione e valorizzazione attraverso l’organizzazione di corsi e attività che premettano a chiunque lo desideri di avvicinarsi a questa disciplina sportiva.