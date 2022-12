Skatepark, presto realtà sulle sponde del Lambro

L'opera sorgerà in via Montale, nella frazione di Lezza.

Gara vinta da Opere edili di Roma

Sono terminate le procedure per l'affidamento dei lavori dello skatepark di Ponte Lambro che verrà realizzato in via Montale a Lezza. La gara è stata vinta dalla ditta Opere edili srl di Roma con un ribasso del 19,13%. L'Amministrazione comunale sta ora procedendo alle ultime formalizzazioni contrattuali prima di procedere con i lavori.

Contributo dal bando Sport outdoor

Per la realizzazione dello skatepark, con annessa area skyfitness, il Comune di Ponte Lambro si è aggiudicato un contributo a fondo perduto di 190mila euro attraverso la partecipazione al Bando Sport Outdoor 2021 di Regione Lombardia. Il progetto dal titolo "Skate-parco polifunzionale 100% inclusivo" si era piazzato al 19° posto su 314 progetti presentati.

Un'opera 100% inclusiva

L’impianto sportivo polifunzionale, al 100% inclusivo, sorgerà in un’area comunale di via Montale, in prossimità del fiume Lambro. Un’opportunità a 360 gradi, visto che il tutto è progettato per essere accessibile e perfettamente fruibile da tutti. L’impianto sarà attraversato da percorsi ciclopedonali adatti allo scorrimento delle ruote e con rampe con pendenza del 5% e dell’8%.

Per valorizzare le rive del Lambro sarà creata una passeggiata accessibile, immaginata come un percorso «verde e tridimensionale» che possa ridisegnare al meglio la riva destra del fiume.

Un occhio di riguardo al paesaggio

L’opera sarà realizzata tenendo conto di un inserimento armonico nel paesaggio circostante, ma anche della possibilità di valorizzare esteticamente e naturalisticamente l’area. Il tutto utilizzando tecnologie e materiali adeguati.