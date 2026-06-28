Slitta la riapertura dell’ufficio postale di Lurago d’Erba. Inizialmente prevista per lo scorso 15 giugno, è stata fissata per il prossimo 1 luglio.

Comunicato da Poste Italiane

La struttura di piazza Papa Giovanni XXIII, da qualche tempo interessata da lavori di ammodernamento, avrebbe dovuto tornare operativa lo scorso 15 giugno, ma Poste Italiane ha comunicato il rinvio: la riapertura del servizio è ora prevista per il prossimo 1 luglio.

Alla base dello slittamento della riapertura ci sarebbero alcuni imprevisti emersi durante l’esecuzione degli interventi, che hanno reso necessario prolungare i tempi di lavoro. Una notizia che creerà disagi alla comunità locale, già costretta a fare riferimento ad altre sedi per usufruire dei servizi postali. In particolare, anziani, persone con difficoltà negli spostamenti e cittadini privi di mezzi propri sono tra le categorie maggiormente penalizzate dal protrarsi della chiusura.

Gli utenti, in attesa della riapertura dell’ufficio postale di piazza Papa Giovanni XXIII, possono rivolgersi al vicino ufficio postale di Lambrugo, in via Volta 2.