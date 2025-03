Slow Food e Fai insieme per due giornate da gustare

“Slow Food Como” organizza un aperitivo degustazione “raccontato” e una “merenda in compagnia”, per sabato 22 marzo e domenica 23 marzo alla basilica e Istituto San Carpoforo di Como.

L’evento

L’iniziativa, sabato 22 e domenica 23 marzo, è in collaborazione con il “Fai”, in occasione della Giornata di Primavera dello stesso Fondo ambientale italiano, per l’apertura straordinaria del complesso di San Carpoforo. Un luogo conosciuto ma difficilmente visitabile, quindi unico e da scoprire poi quale miglior connubio di una “sosta” gustosa di prodotti del territorio limitrofo, selezionati da “Slow Food Como” con i vini del Consorzio Igt Terre Lariane.

Il racconto dei vini

I vini scelti saranno “raccontati” dagli esperti e dagli stessi produttori in due aperitivi e in una merenda, in ciascuna giornata. Nelle due giornate di apertura, nell’affascinante chiostro interno, permanente un mercatino di prodotti agricoli.

Le aziende coinvolte nelle due giornate



Consorzio Vini IGT Terre Lariane

Az. Agricola Brambilla Nicola - Loc Paù. Santa Maria Hoè (LC)

Az. Agricola Cà Di Äf - Alserio (CO)

Azienda Agricola La Ronca - Caslino d’Erba (CO)

Cooperativa Noi Genitori - Erba (CO)

Panificio Bertarini - Lambrugo (CO)

Wicked Tales - Albese con Cassano (CO)

Cucina delle Agriidee - Tavernerio (CO)

San Bernardo S.P.A - Garessio (CN)

La Quintalina - Monguzzo (CO)

La Spiga D’Oro - Capiago Intimiano (CO)

Prosciuttificio Marco D’Oggiono - Oggiono (LC)

Fuin Pasticceria, Gelateria, Caffetteria - Como (CO).