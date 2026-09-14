Slow Food presenta la sua nuova guida alle birre d’Italia

A San Fermo della Battaglia presentazione della nuova Guida Slow Food alle birre d’Italia.

La presentazione

Giovedì 17 settembre, alle ore 18.30, al ristorante inclusivo Il Bosco, in località Cavallasca, si terrà la presentazione della nuova Guida di Slow Food che racconta il meglio della scena brassicola italiana.

La decima edizione

La Guida ha raggiunto la decima edizione e i diciotto anni di età. Un traguardo importante che coincide con il trentennale del movimento della birra artigianale in Italia (che proprio nel nostro territorio trova uno dei protagonisti). La Condotta di Slow Food Como e Lecco vuole celebrare queste ricorrenze con la presentazione della Guida alle birre d’Italia 2027 e la degustazione di una selezione della produzione dei birrifici e beer firm della provincia di Como.

Location significativa

L’appuntamento ha come cornice il Parco della Spina Verde, al ristorante inclusivo Il Bosco, dove i ragazzi della cooperativa sociale Capolavoro accoglieranno i partecipanti per una degustazione di tre birre: Birrificio italiano – Tipopils (Italian Pils); La Mia Birra – Scapusc (Steinbier); Dulac – Stralösc (Double Ipa). Tre prodotti con gli abbinamenti gastronomici preparati dalla cucina del ristorante e i formaggi di Casale Roccolo. Guida nell’appuntamento sarà Stefano Moraschini, referente regionale degli UBT Unionbirrai Beer Tasters e collaboratore della Guida. Per prenotazioni e informazioni. www.slowfoodcomoelecco.it